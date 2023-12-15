Официальное утверждение этого пакета должно состояться в ближайшие дни.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали 12-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом говорится в выводах Европейского Совета, одобренных во время саммита Евросоюза.

"Европейский Союз настроен еще больше ослаблять способность России вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, их полного и эффективного воплощения, предотвращения их обхода, особенно для товаров повышенного риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский Совет приветствует одобрение 12-го пакета санкций", – говорится в выводах.

При этом, как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, двенадцатый пакет санкций "может касаться экспорта сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения".

Видео дня

"Очень важно, что планируется ввести эмбарго на российские алмазы. Есть надежда, что официально его должны принять уже в ближайшие дни", – сообщил Ермак.

По его словам, группа Макфола-Ермака активно работает с украинскими партнерами и ряд предложений войдет в этот пакет.

Как сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в сети X (Twitter), лидеры ЕС достигли политического согласия по 12-му пакету санкций, но официально новые ограничительные меры будут утверждены в ближайшие дни.

По его данным, ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в феврале 2024 года будут прилагаться попытки утвердить еще один пакет санкций против РФ, но этот пакет может стать последним за долгое время.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, 13 ноября вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что работа над 12-м пакетом санкций против России завершается. Ограничительные меры против России будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего – запрет на российские алмазы, ужесточение верхнего предела цен на нефть для уменьшения прибылей России, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: