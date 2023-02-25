Отмечается, что ЕС активизирует работу над санкциями в против режима Лукашенко.

Десятый пакет санкций ЕС против Российской Федерации удалось согласовать после компромиссов Польши. Варшава согласилась отказаться от ограничения импорта синтетического каучука из РФ.

Издание Deutsche Welle сообщило, что именно импорт российского каучука вызвал дискуссии, потому что польский представитель настаивал на жестких санкциях. При этом одна из стран выступила против предложенного механизма снижения лимита. По этому вопросу Еврокомиссия должна представить специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок этого материала с проверками каждый квартал.

В итоге Польша согласилась на санкции за незаконную депортацию украинских детей в Россию и против импорта российских алмазов. Кроме того, стороны продолжат работу по ограничениям против ядерного сектора РФ, а также запустят процесс по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов.

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Также Европейский союз займется санкциями в отношении режима Александра Лукашенко.

Десятый пакет санкций против России - что известно

15 февраля Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций в отношении Российской Федерации, который прредлагал ввести ограничения на экспорт в РФ из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 миллиардов евро.

22 февраля на встрече послов стран ЕС не удалось принять решение о десятом пакете санкций и провалили один из пунктов нового санкционного пакета.

24 февраля послы Евросоюза все же согласовать десятый пакет санкций против России.

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