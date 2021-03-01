Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые введет администрация Джо Байдена против России.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на этой неделе планирует ввести санкции против России в связи с отравлением и заключением критика Кремля Алексея Навального.

Читайте такжеБайден выступает за присоединение Украины и Беларуси к ЕС - конгрессвуменОб этом телеканал CNN сообщает со ссылкой на двух должностных лиц из администрации Байдена.

В частности, введение санкций состоится во взаимодействии с Европейским Союзом. В ближайшие дни должностные лица США и ЕС подробнее сообщат об этих ограничительных мерах и об их временных рамках.

Эти санкции станут первыми ограничительными мерами, которые введет администрация Байдена против РФ, и зададут тон для дальнейшей политики США в отношении Москвы.

Также эти ограничения четко обозначат отход от политики предыдущей администрации Дональда Трампа, которая не вводила санкции из-за отравления Навального и уклонялась от конфронтации с Россией.

Администрация Байдена стремится передать "четкий сигнал" России о необходимости соблюдения прав человека и важности осуществления совместных шагов с союзниками.

Американские чиновники заявляют о планах в ближайшие недели ответить на более широкий круг вызовов, которые создает Россия.

Дело Навального: подробности

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение после отравления летом 2020 года. Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

18 января суд арестовал оппозиционера. Позже суд принял решение отправить Навального в колонию по так называемому делу «Ив Роше» на 2 года и 5 месяцев.

22 февраля руководители МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

В ЕС определили, что санкции будут введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова и генерального прокурора Игоря Краснова. Решение вступит в силу 2 марта.

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Автор: Виталий Саенко