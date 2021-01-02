На вопрос, в чем секрет ее долголетия, она ответила: "Есть хорошую еду и учиться".

Японка Кане Танака – самый старый человек на планете – празднует 118-й день рождения.

Об этом сообщает The Japan Times.

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Танака родилась 2 января 1903 года и была признана в 2019-м Книгой рекордов Гиннеса старейшей жительницей. В том же году родился писатель Джордж Оруэлл.

В сентябре 2020-го она также установила рекордный возраст в Японии – 117 лет и 161 день.

На сегодня женщина проживает в пансионате в Фукуоке. День рождения Танака отпраздновала с другими жителями заведения, сказав: "Всем аплодирую".

Свой день пенсионерка занимает тренировками, математическими задачами и игрой в Реверс. У нее хороший аппетит – любит шоколад и колу.

Японка призналась, что мечтает дожить до 120 лет. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, та ответила: "Есть хорошую еду и учиться".

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Автор: УНИАН