Днем 22 января на площади Независимости в Минске, рядом с Домом правительства, горел человек.
Читайте такжеВ Беларуси умер мужчина, который поджег себя в знак протеста под зданием милицииОб этом пишет Telegram-канал Nexta.
«Подробности уточняются, но похоже на акт самосожжения», – говорится в сообщении.
Самосожжение в Минске: что еще известно
По информации Следственного комитета Беларуси, 35-летний мужчина устроил акт самосожжения.
Неизвестный облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег.
Охваченного пламенем мужчину потушили прохожий и сотрудник правоохранительных органов.
В Минздраве рассказали, что мужчина находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела.
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