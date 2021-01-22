Мужчина жив, но находится без сознания.

Днем 22 января на площади Независимости в Минске, рядом с Домом правительства, горел человек.

Читайте такжеВ Беларуси умер мужчина, который поджег себя в знак протеста под зданием милицииОб этом пишет Telegram-канал Nexta.

«Подробности уточняются, но похоже на акт самосожжения», – говорится в сообщении.

Самосожжение в Минске: что еще известно

По информации Следственного комитета Беларуси, 35-летний мужчина устроил акт самосожжения.

Неизвестный облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег.

Охваченного пламенем мужчину потушили прохожий и сотрудник правоохранительных органов.

В Минздраве рассказали, что мужчина находится без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой диагностировали у него ожоги более 50% процентов тела.

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Автор: Катерина Шварц