В США пока не уточнили, кто именно приедет на мероприятие.

США будут участвовать в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в июне.

Это Reuters подтвердил официальный представитель США. При этом он отказался уточнить, кто от страны приедет на саммит.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял, что США поддерживают саммит мира в Швейцарии и надеются, что он пройдет успешно. По его словам, США будут мощно представлены на этой встрече.

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Саммит мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина принять участие в конференции по миру в Украине. Зеленский сообщил, что во встрече примут участие представители более 80 стран. Но РФ не приглашена на саммит мира в Швейцарии.

В апреле лидер КНР Си Цзиньпин заявлял, что поддерживает проведение мирной конференции для урегулирования "украинского кризиса", но только при условии участия представителей РФ.

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