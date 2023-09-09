Формулировка может быть схожей с заявлением в декларации, принятой в Индонезии по итогам прошлогоднего саммита G20.

Лидерам "Большой двадцатки", которые встретились в Нью-Дели на ежегодном саммите, удалось согласовать совместную декларацию, в которой высказана позиция относительно войны в Украине, сообщают Politico со ссылкой на черновик заявления и Reuters со ссылкой на источники.

По информации Politico, в черновике коммюнике об Украине говорится, что все страны должны "воздерживаться от действий против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства".

В утвержденной формулировке также говорится о приверженности Уставу ООН, который предусматривает, что ни одна нация не может угрожать территории и суверенитету другой силой.

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Издание также отмечает, что попытки Москвы добавить формулировку с критикой западных санкций в декларацию не увенчалась успехом. В разработке документа участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорят западные чиновники на условиях анонимности.

Окончательная версия коммюнике все еще может измениться, поскольку лидеры ведущих экономик мира, включая Россию, должны будут одобрить текст. Ожидается, что решение по заявлению примут в воскресенье, 10 сентября.

Источники Reuters также утверждают, что представители стран "Большой двадцатки" достигли компромисса по формулировке, которая будет использоваться в коммюнике. Они также отмечают, что она может быть похоже на формулировку в декларации, принятой в Индонезии по итогам прошлогоднего саммита G20, где отмечалось, что хотя большинство стран осудили Россию за вторжение, на это есть разные взгляды.

Саммит G20 - что нужно знать

В эти выходные в Нью-Дели проходит саммит "Большой двадцатки" (G20), в которую входят 19 крупнейших экономик мира и ЕС.

США называли вопрос о войне в Украине вторым наиболее приоритетным для обсуждения. В то же время именно этот вопрос оказался одним из самых дискуссионных в группе, в которую входят Россия, Китай и Индия, принимающая саммит.

Переговорщики от стран "Большой двадцатки" в течение нескольких дней пытались договориться о формулировке относительно войны в традиционном совместном заявлении. СМИ предполагали, что впервые за десятилетие саммит может закончиться без принятия каких-либо заявлений – из-за разногласий во взглядах на этот вопрос.

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