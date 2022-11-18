Польский чиновник призвал признать Россию террористическим государством.

Польша нашла замену Российской Федерации в "Большой двадцатке". Заместитель польского министра культуры и национального наследия Ярослав Селлин заявил, что новым членом могла бы стать Варшава.

"Я считаю, что если G20 была задумана так, что это 20 экономически и политически значимых государств, то ситуация дозрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20-е место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно возросло благодаря помощи, оказанной Украине", - сказал Селлин в эфире "Польского радио".

Кроме того, польский чиновник указал, что РФ нужно признать террористическим государством и тогда исчезнут сомнения в вопросе, нужно ли приглашать российскую делегацию на саммит G20 или ОБСЕ.

Видео дня

Отношения Польщи и России - что известно

Нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 августа заявил, что президенту РФ Владимиру Путину нет места за столом лидеров G20.

16 ноября представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что российская делегация ОБСЕ не сможет принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Варшаве, потому что Польша не выдала россиянам визы.

Позже корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что министру иностранных дел России Сергею Лаврову запретили въезд в Польшу.

Вас также могут заинтересовать новости: