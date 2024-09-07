Один из "шахедов" пролетел над беларуской территорией около 200 км, почти достигнув границы с Литвой.

В ночь на 7 сентября, когда РФ снова атаковала Украину, в воздушном пространстве Беларуси был зафиксирован пролет 7 "шахедов" и одного разведывательного БПЛА.

По данным мониторингового OSINT-проекта "Беларускі Гаюн", в ночь на 7 сентября на беларускую территорию залетели не менее 7 дронов-камикадзе и, возможно, впервые залетел один разведывательный российский дрон типа Supercam.

Так, по сведениям "Гаюна", первый "шахед" зашел из Черниговской области Украины в направлении Лоева около 23:20 и через 40 минут вылетел обратно в Украину на Киевское водохранилище.

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Последующие заходы "шахедов" фиксировались в 02:45, 03:10, 03:37, 03:49, 05:16 и 05:54. А около 8 утра в Беларусь залетел разведывательный БПЛА.

Помимо заходов в Гомельскую область, прошлой ночью один из "шахедов" залетел в Брестскую область. Это произошло около 05:16 в районе Пинска и дрон продолжил движение на север. Далее этот дрон залетел в Гродненскую область - впервые за все время мониторинга. Он держал курс в направлении литовской границы. "Данный "шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случалось далее - неизвестно", - говорится в сообщении "Гаюна".

Аналитики проекта отметили, что всю ночь работали истребители и вертолеты ВВС Беларуси. Всего, по данным "Гаюна". истребители взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты из Мачулищей - дважды. Работа авиации также была замечена и на севере - в районе Островца и Вилейки. Это "может говорить о том, что до севера страны мог долететь не один, а два "шахеда"", - допустили аналитики.

Российские "шахеды" над Беларусью

29 августа вооруженные силы Беларуси впервые применили авиацию для того, чтобы сбить "шахед". "После захода "шахеда" в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС Беларуси около 20 минут гонялся за нарушителем, а в районе 03:55 в Ельском районе Гомельской области слышали не менее 2-х взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе", - сообщили тогда аналитики "Гаюна".

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