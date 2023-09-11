"Нет причин для беспокойства", говорят в НАТО.

В Североатлантическом альянсе считают, что, несмотря на неоднократные падения российских ударных дронов на территории Румынии, угрозы втягивания страны в войну нет.

"Самое важное – вновь подтвердить тот факт, что нет никаких признаков преднамеренных действий [со стороны России] по нанесению удара по румынской территории, а следовательно, и по территории НАТО", – сказал заместитель генерального секретаря НАТО, бывший глава МИД Румынии Мирча Джоана на брифинге в Бухаресте, пишет The Independent.

Он утверждает, что у местного населения нет поводов нервничать. "Когда вы слышите звуки войны в нескольких сотнях метров от вашего дома, из того места, где вы работаете, это вызывает эмоции и беспокойство. Но нет никакого риска, что Румыния будет участвовать в этом конфликте. Я хочу заверить румынскую общественность и особенно тех, кто находится на дунайской границе с Украиной, что нет причин для беспокойства", – сказал Джоана.

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Заместитель генсекретаря альянса также отметил, что отправится в пострадавший дунайский район и надеется, что это станет "сигналом уверенности и спокойствия".

Также Мирча, не уточняя детали, отметил, что на июльском саммите НАТО лидеры разработали планы защиты "именно для такого типа ситуаций (или еще хуже), для случаев умышленных атак".

Инцидент с российским "Шахедом" в Румынии

4 сентября во время массированной атаки РФ по Украине с применением дронов-камикадзе один из ударных БПЛА упал возле румынского приграничного села Плауру. После дней замалчивания инцидента власти Румынии признали факт падения БПЛА на их территории. Президент страны Клаус Йоханнис назвал это "недопустимой ситуацией".

9 сентября на территории Румынии нашли очередной фрагмент убийственного российского оружия.

Близость нападений РФ сделала для жителей приграничья привычными звуки работы ПВО и сигналов воздушной тревоги. Однако атаки непосредственно по румынской территории заставили жителей паниковать.

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