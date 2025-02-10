Таким образом он хочет избежать политического кризиса в стране.

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отставке, которую объяснил желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который может вызвать его вероятное отстранение от должности. Об этом пишет Digi24.

О своей отставке Йоханнис объявил 10 февраля в заявлении для прессы. Он пояснил, что в парламенте оппозиционные партии запустили процедуру отстранения президента, и назвал это "бессмысленным шагом", мол, через несколько месяцев он все равно уйдет с должности после избрания нового главы страны.

Однако, отметил, чтобы после голосования за его отстранение не начался кризис, он решил уйти с должности уже.

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"Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение, и Румыния вступит в кризис, потому что начинается референдум об отставке президента. Вся эта попытка будет иметь последствия внутри страны и, к сожалению, также будет иметь влияние вовне", - сказал президент.

По его словам, возможный референдум разделит общество, и "вся дискуссия будет сосредоточена исключительно на негативе", на фоне которого о предстоящих президентских выборах не будут говорить.

"Не будет дискуссии о том, как будет двигаться Румыния. В этой негативной амальгаме кандидаты даже не смогут представить свои идеи. Внешне последствия будут длительными и очень негативными. Абсолютно никто из наших партнеров не поймет, почему Румыния отправляет в отставку своего президента после того, как фактически уже начала процедуру избрания нового президента", - подчеркнул Йоханнис.

Он сказал, что Румыния в таком случае станет "посмешищем мира". Именно поэтому, чтобы избавить страну от этого кризиса, от этого "ненужного и негативного развития событий", он подал в отставку с 12 февраля.

Выборы президента в Румынии: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, выборы президента Румынии состоятся 23 марта (первый тур) и 6 апреля (второй тур). Президентские выборы 2025 года состоятся повторно после того, как Конституционный суд Румынии решил отменить первый тур выборов, состоявшийся в конце ноября.

Результаты первого тура президентских выборов, состоявшихся в конце ноября 2024 года, Конституционный суд Румынии аннулировал по той причине, что не была соблюдена процедура свободных выборов.

Победителем первого тура выборов стал праворадикал Келин Георгеску, который поддерживает режим президента РФ Владимира Путина и заявляет, что за войной в Украине стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс.

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