Министерство иностранных дел РФ отклонило просьбу посольства США о посещении задержанного репортера Эвана Гершковича.

Министерство иностранных дел РФ отказало посольству Соединенных Штатов Америки в посещении задержанного репортера Эвана Гершковича.

В ответ на отказ Вашингтона выдать визы группе российских журналистов они отклонили просьбу совершить консульский визит 11 мая, пишет Reuters. "Министерство заявило, что оно вызвало высокопоставленного дипломата США для передачи официальной ноты протеста против решения Штатов не выдавать визы группе российских журналистов, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ООН", - говорится в сообщении.

В российском МИД заявили, что рассматривают и другие ответные меры. "Было особо подчеркнуто, что такой саботаж, направленный на то, чтобы помешать нормальной журналистской работе, не останется без ответа", - говорится в заявлении.

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Визовый скандал из-за российской делегации

Как сообщал УНИАН, в течение этого месяца в Совете безопасности Организации Объединенных Наций председательствует Россия.

В Украине назвали это банкротством Совбеза как международной институции, а США снизили уровень своего представительства в нем.

24 и 25 апреля Лавров проводил заседния Совбеза лично. Однако известно, что перед этим Штаты долго не выдавали визы делегации РФ и самому минстру иностранных дел.

23 апреля Лавров сообщил, что российские пропагандисты из их делегации так и не получили визы. Он пообещал, что они этого "не забудят и не простят".

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