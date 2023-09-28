Тот самый борт самолет в Пхеньян в августе, когда туда летал Шойгу.

На этой неделе тайный российский VIP-самолет приземлился в Пхеньяне несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын совершил визит к диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные FlightRadar24, Ил-62М ВВС России летел из Москвы в Пхеньян и прибыл во вторник утром. Бортовой номер самолета свидетельствует о том, что тот же борт самолет в КНДР в августе после поездки министра обороны Сергея Шойгу в Пхеньян, где Ким Чен Ын ознакомил его с коллекцией новейшего оружия своей страны.

Данные FlightRadar24 также указывают на то, что самолет вернулся в Россию в четверг после того, как он пробыл в Северной Корее около двух дней. Северокорейские государственные СМИ не упомянули самолет, а Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте.

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Специализированная служба NK News, которая заметила прибытие самолета, заявила, что тишина вокруг полета могла указывать на то, что на борту находились военные чиновники для переговоров по оружию или передаче технологий.

Северная Корея почти не имела международного воздушного сообщения после закрытия своих границ в начале пандемии в начале 2020 года. Прибытие в Москву двух рейсов менее чем за два месяца подчеркивает сотрудничество между двумя странами, которые стали ближе.

"Похоже, что Россия заново открыла для себя стратегическую ценность Северной Кореи на фоне поддержки Северной Кореи в войне и формирования трехстороннего альянса США, Южной Кореи и Японии. Поскольку интересы обеих стран совпадают, сотрудничество между Северной Кореей и Россией должно быстро развиваться", - сказал Джех Сон Хун, глава российского отдела Университета иностранных языков Ханкук.

Что предшествовало

В этом месяце Ким Чен Ын провел около недели в России, где провел встречу на высшем уровне с Владимиром Путиным на российском космодроме "Восточный". Он получил от президента обещания помощи в создании спутников и запуске их на российских ракетах.

В течение нескольких месяцев США обвиняли Кима в поставках оружия и боеприпасов для помощи Путину в войне в Украине, а пресс-секретарь Пентагона заявила, что обращение Кремля к Северной Корее за помощью является признаком отчаяния.

США заявили, что хотя такое оружие, как артиллерийские снаряды и ракеты, поможет России, вряд ли изменит ход боевых действий. Поставки оружия смогут поднять экономику КНДР, изолированную от большей части мировой торговли.

Во время визита в Россию Ким Чен Ын осмотрел военные объекты, в том числе заводы по производству истребителей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что визит подчеркнул "все более опасное" движение между Россией и Северной Кореей. "Россия отчаянно стремится найти оборудование, поставки, технологии для своей агрессии против Украины, а КНДР ищет помощи для укрепления и продвижения своих собственных ракетных программ", - сказал Блинкен.

Северная Корея может рассматривать передачу технологий материалов двойного назначения, которые могли бы поставляться под видом помощи ее гражданским космическим и ядерным программам в соответствии с международными нормами. Но эти предметы также могут быть использованы для расширения возможностей Северной Кореи создавать ракеты и ядерные бомбы - в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Следующий официальный визит между КНДР и РФ ожидается в октябре, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров должен посетить Пхеньян.

С начала 2020 года, когда Северная Корея закрыла свои границы из-за пандемии, до июля не было официальных визитов. Именно тогда делегация во главе с Шойгу и другая делегация из Китая во главе с Ли Хунчжуном, который входит в Политбюро Коммунистической партии Китая из 24 членов, отправились в Северную Корею для участия в торжествах по случаю 70-й годовщины окончания боевых действий в 1950-1953 годах.

"Насколько Россия готова обходить резолюции Совета Безопасности ООН, это еще один большой вопрос. Публичные проявления готовности России и Северной Кореи укреплять военные связи, в частности, свидетельствуют о том, что в ближайшее время будет что-то большее, и не обязательно все будет происходить за закрытыми дверями", - сказал Джеу Шин, аналитик Open Nuclear Network.

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