Даже если бы китайцы завтра заказали Су-57, Россия не смогла бы выполнить условия контракта, отметил экс-консультант по вопросам обороны.

Российский истребитель-невидимка Су-57 Felon не оправдывает ожидания относительно экспорта. Мало того, что западные санкции мешают России производить самолеты в значительных количествах, так и даже Китаю, как первому потенциальному покупателю, судя по всему, Су-57 не нужны. Об этом в статье на 19fortyfive.com написал экс-консультант по вопросам обороны и внешней политики, а также бывший пехотный офицер армии США Брент М. Иствуд.

"Будущее Су-57 как экспортного успеха остается неясным, особенно с учетом проблем, с которыми сталкиваются потенциальные покупатели при обслуживании такого сложного самолета, - отметил автор. - Китай пока не является экспортным партнером для Су-57 и, возможно, никогда не купит этот истребитель. У китайцев уже есть истребитель-невидимка J-20, похожий на Felon".

При этом Иствуд напомнил, как осенью прошлого года Москва отправила в Китай два прототипа Felon на авиашоу в Чжухае. В итоге китайцы "воротили носы от Су-57" и, как сообщалось, "высмеивали самолеты за их плохое качество изготовления и состояние".

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"Одна из проблем, с которой сталкиваются россияне, - это трудности с преодолением западных санкций. Передовую электронику сложно достать, и даже если бы китайцы завтра заказали Felon, Россия не смогла бы выполнить условия контракта. Россия планирует получить 76 Су-57 к 2028 году, и неясно, будет ли это число достижимо", - добавил Брент М. Иствуд.

Также он напомнил, что росСМИ хвастались участием Су-57 в войне против Украины. Но, скорее всего, истребитель выполнил ограниченное количество миссий, так как Россия обеспокоена последствиями потери своего нового истребителя.

Российский истребитель Су-57 - характеристики

По данным из открытых источников, Су-57 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Saturn AL-41 с форсажем, которые развивают максимальную скорость 2 Маха.

Он может быть вооружен высокоточными боеприпасами, кассетными бомбами и набором ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Напомним, ранее УНИАН писал, как российский истребитель Су-57 опозорился на международном авиашоу в Китае.

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