Индия и другие потенциальные заказчики уже отказались от покупки Су-57.

Российский истребитель-невидимка Су-57 стал позором для российского диктатора Владимира Путина. Проект погряз в медленном производстве, дефиците запчастей из-за санкций, и отсутствии экспортных заказов.

Об этом пишет в материале для издания 1945 эксперт по международным военным вопросам в Фонде им. Казимежа Пулаского в Варшаве Рубен Ф. Джонсон. По его словам, разработка Су-57, который в Москве задумывали как современную замену для старых российских самолетов, претерпела значительные задержки с момента его первого полета в 2010 году.

Технические проблемы остаются актуальным вопросом.

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"Современный радар и новый реактивный двигатель отстают от графика, а санкции препятствуют импорту жизненно важных компонентов западного производства", – акцентирует автор.

Кроме того, Индия и другие потенциальные заказчики уже отказались от покупки Су-57. В то же время оборонная промышленность РФ не имеет достаточно средств и масштабов для массового производства истребителей.

Что касается технического обслуживания Су-57, главная проблема заключается в том, что самолет в значительной степени полагается на импортные западные компоненты. Речь идет о деталях, необходимых как для производства, так и для ежедневного обслуживания самолета, но они недоступны для экспорта для РФ вследствие российского полномасштабного вторжения в Украину.

И многие соглашаются, что у Су-57 нет будущего. К примеру, новые конструкции самолетов требуют разработки более легких, чем металлы, сплавов и цветных материалов – как правило, композитов. А аэрокосмическая промышленность РФ отстает в этой технологии.

Кроме того, Су-57 должен быть оснащен радиолокационным комплексом AESA, НИИП N036 "Белка" и новым реактивным двигателем 5-го поколения НПО "Сатурн/Люлька" АЛ-51Ф, разработанным на авиадвигателестроительном предприятии в Уфе. Ни одна из них не была готова для установки на первые партии самолетов. Двигатель АЛ-51Ф впервые был показан публично лишь в ноябре 2024 года – на авиасалоне Air Show China в Китае.

К тому же, данные свидетельствуют о том, что экономическое положение РФ продолжает ухудшаться. В конце прошлого года глава "Ростеха" заявил, что высокие процентные ставки означают, что "мы обанкротимся за короткий промежуток времени и снова придем к правительству с протянутой рукой и скажем: "Дайте нам денег, чтобы спасти наше производство"".

И учитывая то, что РФ тратит огромную часть бюджета на ведение войны против Украины, возникают сомнения относительно того, что деньги на это производство таки поступят, резюмирует Рубен Ф. Джонсон.

Самолет Су-57

Су-57 – российский самолет, который позиционируют как истребитель пятого поколения. Его длина составляет 19,8 м, а размах крыла – 14 метров. Су-57 может пролететь без дозаправки до 3500 км, согласно данным из открытых источников.

На вооружении этих истребителей могут быть как ракеты класса "воздух-воздух", так и ракеты класса "воздух-земля", а также авиабомбы.

Примечательно, что Украина уже атаковала российские Су-57. Так, на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ в июне 2024 года один истребитель получил значительные повреждения, а другой был поврежден в меньшей степени.

Впоследствии в СМИ писали, что пораженный в результате дроновой атаки новейший российский самолет Су-57 "не удастся отремонтировать". Целые детали используют для других бортов.

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