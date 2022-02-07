Главная угроза России внутренняя, отметил генерал-полковник в отставке.

Глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что организация требует от президента РФ Владимира Путина отказаться от преступной политики провоцирования войны и покинуть пост.

Власти РФ искусственно и с корыстных целей нагнетают ситуацию вокруг Украины, написал генерал в обращении к лидеру России и россиянам.

Ивашов отметил, что главная угроза РФ является внутренней, и она исходит от модели государства, качества власти и состояния общества.

"А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер…", – говорится в обращении.

Генерал добавил, что российская модель государства нежизнеспособная, система власти и управления полностью непрофессиональная и недееспособная, общество пассивное и неорганизованное, и в "таком состоянии любая страна долго не живет".

В "Общероссийском офицерском собрании" полагают, что руководство России понимает, что не может вывести страну из системного кризиса, а это может привести к восстанию народа и смене власти, и "при поддержке олигархата, коррумпированного чиновничества, прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного населения страны".

"…война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем", – подчеркнул генерал.

В обращении также говорится, что применение военной силы против РФ, в частности, поставит под вопрос существование самого российского государства и "навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами".

"…От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, …и уйти в отставку…", – сказано в документе.

Читайте такжеРоссия может начать вторжение в Украину в любой день – советник БайденаСтоит отметить, что Владимир Путин в России находится у власти с конца 90-х. Путин несколько раз становился президентом РФ и был премьером.

Президентские выборы в стране, во время которых Путина избрали президентом, прошли в 2018 году.

Позже в стране прошел референдума по внесению поправок в Конституцию, которые обеспечивают обнуление президентских сроков Путина, и позволят ему принять участие в следующих выборах (должны состояться в 2024-м).

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым, вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Осенью 2021-го РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В конце января 2022 года глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что российская сторона перебросила к украинской границе около 130 тысяч военнослужащих.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждал, что войск РФ возле границы Украины недостаточно для полномасштабного вторжения.

Примечательно, что в начале января спикер Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что это Украина может атаковать РФ, а не наоборот.

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