Отмечается, что Китай "чрезвычайно внимательно наблюдает за войной" в Украине.

Китайские аналитики все чаще критикуют российские ракеты "Кинжал", заявляя, что они "вряд ли окажут существенное влияние" в бою с западным вооружением.

"В прошлом году китайские оборонные журналы с большим интересом писали о российском "Кинжале", анализируя его эффективность в борьбе с предоставленными США системами Patriot и в войне в целом. На это есть веская причина: появление "Кинжала" в Украине - это первая возможность Пекина увидеть, как такое современное оружие ведет себя в бою с западной техникой", - отмечается в публикации Business Insider.

Как пишет издание, Китай надеется, что его собственная гиперзвуковая ракета "Дунфэн" (Dongfeng) изменит правила игры в плане способности уничтожать американские авианосцы. Однако, провальные пуски Россией "Кинжалов" по Украине уверенности в этом не добавляют: китайские аналитики пришли к выводу, что "Кинжал" вовсе "не та звезда, какой его изображает Москва".

Видео дня

Так, в одном из анализов "Кинжал" называют "маргинальной гиперзвуковой ракетой", и это в лучшем случае.

"Хотя Россия называет "Кинжал" гиперзвуковой ракетой, аналитики из других стран в целом полагают, что на самом деле он является воздушной версией тактической баллистической ракеты ближнего радиуса действия "Искандер", - утверждают аналитики.

Директор по взаимодействию с Азией американского аналитического центра Defense Priorities Лайл Гольдштейн отметил, что Китай "чрезвычайно внимательно наблюдает за войной" в Украине и, в частности, отслеживает то, как себя показывает "Кинжал".

По его словам, опубликованные мнения китайских аналитиков являются лишь намеком на истинный масштаб анализа Пекина и уроки, которые он извлекает для потенциальной войны с США: "Я всегда считал, что мы видим лишь верхушку айсберга".

Россия бьет по Украине ракетами "Кинжал" - актуальное

Как писал УНИАН, 13 января половина запущенных Россией по Украине ракет "Кинжал" не достигла целей, заявили в Воздушных силах ВСУ. Всего были зафиксированы пуски шести таких ракет:

"Сегодня мы видели шесть "Кинжалов", мы о них сообщали... Половина точно не достигла целей - это 100%".

Вас также могут заинтересовать новости: