Приоритетом для Штатов в этом контексте остается обеспечение Украины вооружением, ометила представитель Пентагона.

США готовы выполнять свои обязательства по защите стран-членов НАТО, в том числе связанной с российскими ракетными обстрелами, которые могут угрожать Польше. Соответствующее заявление сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергнется нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", - сказала она, отвечая на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности уничтожения российских ракет в случае необходимости.

При этом представитель Пентагона отметила, что приоритетом для США в этом контексте остается обеспечение Украины необходимым вооружением:

Видео дня

"Как только мы получим пакет с дополнительным финансированием от Конгресса, мы продолжим вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя".

Российская ракета залетела в Польшу

Как писал УНИАН, во время массированного обстрела Украины утром 24 марта российская ракета залетела в Польшу.

В Минобороны страны тогда заявили, что, если бы она пролетела еще чуть дальше, ее бы сбили истребители F-16. Как заявил советник министра обороны Польши Мечислав Бенек, четыре самолета подняли с этой целью.

Вас также могут заинтересовать новости: