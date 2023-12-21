В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря, который велся на русском языке.

По данным чешских СМИ, стрелка, убившего в Праге 15 человек и ранившего несколько десятков, зовут Давид Козак.

В Сети обнаружен русскоязычный Telegram-канал в котором автор готовится к шутингу. ФИО совпадают с предполагаемым стрелком в Праге. В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря, который велся на русском языке.

В нем автор заявляет, что "идет к скулшутингу" и "вдохновляется" стрелками, которые устраивали массовые убийства в школах.

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"Я хочу сделать скулшутинг и возможно суицид... Этот канал - дневник, где я буду рассказывать о своей жизни до стрельбы", - пишет вероятный пражский стрелок еще 10 декабря.

Последнее сообщение в канале было 19 декабря, в нем автор жалуется на звон в ушах и желание "уши вырвать". Сообщения не редактировались с момента написания.

Стрельба в Праге - детали

Чешская полиция сообщает, что в результате стрельбы возле университета в центре Праги были убиты и ранены люди. Установлен стрелок, открывший огонь в университете в Праге - это Давид Козак.

В результате стрельбы в центре Праги на территории Карлова университета погибли 11 человек, включая самого нападающего, покончившего с собой. Еще 30 ранены. По данным МИД, украинцев среди жертв предварительно нет.

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