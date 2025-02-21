По мнению обозревателей, Россия показывает соседу, что он ничего не сможет ей сделать.

Россияне устроили провокацию с беспилотником вблизи "Каспийского трубопроводного консорциума", нефтяного гиганта на севере Казахстана. Об этом пишет польский военно-аналитический портал Defence24.

Отмечается, что вблизи стратегического объекта были обнаружены обломки российского разведывательного БПЛА типа "Орлан-10". Армия Казахстана не имеет на вооружении таких дронов, поэтому единственный вариант появления этого беспилотника у нефтяного терминала - запустили сами россияне.

Однако государство-агрессор, как и всегда, отрицает свою причастность, хотя других вариантов просто нет. По версии россиян, на севере Казахстана разбился французский беспилотник SAGEM Crecerelle. Но польские специалисты отмечают, что французский беспилотник, конструктивно совсем не похож на "Орлан". Да и не понятно, как бы он мог попали в приграничный с Россией район Казахстана.

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"Москва официально не признает свою причастность к скандалу, но в то же время подает сигнал "это мы, и что вы нам сделаете?". Все это происходит на фоне роста напряженности между Россией и Казахстаном и недавнего сбития российской ПВО азербайджанского пассажирского самолета. Эта машина разбилась в Казахстане", - пишет польское издание.

Отношения РФ с Казахстаном

Как писал УНИАН, кроме того, что Казахстан не стал покрывать Россию в инциденте со сбитым самолетом, Астана также отказалась помогать Москве в обходе западных санкций. По крайней мере на официальном уровне.

Также Казахстан отказался вступать в "клуб обиженных", также известного как БРИКС. После этого у казахского бизнеса начались проблемы с экспортом в Россию.

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