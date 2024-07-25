Сейчас РФ имеет на вооружении около 160 ракет X-101.

Россия каждый месяц производит примерно 50 единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в ответ на запрос издания LIGA.net.

По данным украинской разведки, по состоянию на начало полномасштабной войны в Украине РФ имела на вооружении 440 ракет типа Х-101. В 2023 году россияне изготовили уже 460 таких ракет.

Сейчас РФ имеет на вооружении около 160 ракет X-101 и ежемесячно производит 50 единиц.

Видео дня

"На вопрос о странах происхождения компонентов в разведке отметили, что для изготовления ракет Х-101 90% деталей и оборудования западного производства импортируются в Россию через Китай", - добавили в издании.

Что известно о ракете Х-101

Х-101 является российской стратегической крылатой ракетой класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Впервые ее применили во время российской интервенции в Сирии в 2015 году. Сейчас она используется для атак по Украине. Носителем таких ракет является стратегический бомбардировщик Ту-95.

Изготовление российских ракет

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что оккупанты изготавливают около 90 ракет каждый месяц.

"Из них они делают, если мы говорим о именно баллистических, 20 "Искандеров". Вопрос в том, что Россия производила до полномасштабной войны значительно больше и у них было время накопить. Но я хочу напомнить, что Россия и использовала очень много тех же "Искандеров", особенно в первые недели полномасштабного российского вторжения", - подчеркнул он.

В свою очередь представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российские оккупанты используют в войне против Украины меньшее количество крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, чем в стране изготавливают. По его словам, основной проблемой применения таких ракет является безопасность оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: