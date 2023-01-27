Однако некоторые москвичи все еще считают, что западная помощь может просто осложнить победу РФ.

Россияне бурно отреагировали на решения партнеров Украины помочь Киеву поставками танков, которые были приняты на этой неделе.

Как поделились некоторые жители Москвы в комментарии CNN, западная помощь может усложнить победу российских войск в Украине, но это все равно произойдет.

"Украинские танки будут мешать нашим войскам. Но, несмотря на это, мы собираемся выиграть. Это лишь расширение конфликта", – сказал россиянин Сергей журналистам.

При этом в российском обществе продолжает распространяться мнение, что Украина является марионеткой в руках правительства Запада. Как отметила СМИ российская бабушка, такой заговор может привести "к еще одной мировой войне".

Однако некоторые россияне высказали критику в сторону российского правительства и Владимира Путина. Они назвали действия Кремля в войне с Украиной "отвратительными".

"Это отвратительно... им никогда не нужно было начинать войну", – прокомментировала одна из россиянок и обвинила Путина в начале конфликта.

Другие россияне пожаловались, что из-за давления пропаганды им не хватает полноты информации и независимого мнения в обществе.

"Людям надо объяснять события... было бы хорошо, если бы эксперты начали высказывать свое реальное мнение, а не выполнять приказы правительства и Путина",- говорят они.

Однако некоторые члены общества продолжают сторониться темы войны в Украине, называя это игрой политиков.

"Я считаю, что это политическая война, а не война за народ. Пусть они это решают", - сказала одна из женщин для CNN.

Поставки танков для Украины

25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт партнерам.

Впоследствии стало известно, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.

Также в Варшаве уже заявили, что Польше нужно несколько недель, чтобы поставить танки Leopard-2 в Украину. Правительство Канады тоже собирается поддержать Украину и передать 4 танки Leopard 2.

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