Россияне бурно отреагировали на решения партнеров Украины помочь Киеву поставками танков, которые были приняты на этой неделе.
Как поделились некоторые жители Москвы в комментарии CNN, западная помощь может усложнить победу российских войск в Украине, но это все равно произойдет.
"Украинские танки будут мешать нашим войскам. Но, несмотря на это, мы собираемся выиграть. Это лишь расширение конфликта", – сказал россиянин Сергей журналистам.
При этом в российском обществе продолжает распространяться мнение, что Украина является марионеткой в руках правительства Запада. Как отметила СМИ российская бабушка, такой заговор может привести "к еще одной мировой войне".
Однако некоторые россияне высказали критику в сторону российского правительства и Владимира Путина. Они назвали действия Кремля в войне с Украиной "отвратительными".
"Это отвратительно... им никогда не нужно было начинать войну", – прокомментировала одна из россиянок и обвинила Путина в начале конфликта.
Другие россияне пожаловались, что из-за давления пропаганды им не хватает полноты информации и независимого мнения в обществе.
"Людям надо объяснять события... было бы хорошо, если бы эксперты начали высказывать свое реальное мнение, а не выполнять приказы правительства и Путина",- говорят они.
Однако некоторые члены общества продолжают сторониться темы войны в Украине, называя это игрой политиков.
"Я считаю, что это политическая война, а не война за народ. Пусть они это решают", - сказала одна из женщин для CNN.
Поставки танков для Украины
25 января канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт партнерам.
Впоследствии стало известно, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта.
Также в Варшаве уже заявили, что Польше нужно несколько недель, чтобы поставить танки Leopard-2 в Украину. Правительство Канады тоже собирается поддержать Украину и передать 4 танки Leopard 2.