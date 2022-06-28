Россия расширила список граждан США, которым запрещен въезд на территорию страны. В "черный" список добавили супругу президента США Джилл Байден и дочь Эшли. Всего туда внесли имена 25 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы "Макфол-Ермак", - заявили в России.
В частности, в список попали сенаторы Конгресса США, несколько экс-сотрудников Белого дома, работники и профессора Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского университетов и университета Тафтса, а также работники Центра российских и евразийских исследований.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
- Джилл Байден – супруга президента США Джо Байдена;
- Эшли Байден – дочь Джо Байдена;
- Чарльз Грассли – член Сената Конгресса США от Республиканской партии (шт. Айова);
- Ларри Даймонд – профессор Стэнфордского университета;
- Кирстен Джиллибранд – член Сената от Демократической партии (шт. Нью-Йорк);
- Джеффри Зонненфельд – основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете;
- Бронте Каас – менеджер программы Института международных исследований Фримана Спогли, Стэнфордский университет;
- Крейг Кеннеди – юрист Центра российских и евразийских исследований, Гарвардский университет;
- Энн Кланан – доцент Центра международной безопасности и сотрудничества, Стэнфордский университет;
- Сьюзан Коллинз – член Сената от Республиканской партии (шт. Мэн);
- Дэвид Крамер – бывший заместитель Государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда;
- Лестер Краун – профессор Йельского университета;
- Митч Макконнелл – член Сената от Республиканской партии (шт. Кентукки);
- Кристофер Миллер – доцент школы Флэтчера, университет Тафтса;
- Динша Мистри – аспирант Института Гувера и Стэнфордской школы права;
- Ричард Морнингстар – бывший Посол США в Азербайджане и Специальный представитель по евразийской энергетике;
- Джейкоб Нелл – бывший главный экономист по России и руководитель отдела европейской экономики компании "Морган Стэнли";
- Ричард Нефью – старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики, Колумбийский университет;
- Бенджамин Сасс – член Сената от Республиканской партии (шт. Небраска);
- Кэтрин Стоунер – профессор Стэнфордского университета;
- Эдвард Фишман – бывший руководитель Управления политики и внедрения экономических санкций Государственного департамента;
- Фрэнсис Фукуяма (Yoshiro Francis Fukuyama) – профессор Стэнфордского университета;
- Мартин Хайнрих (Martin Trevor Heinrich) – член Сената от Демократической партии (шт. Нью-Мексико);
- Джеймс Ходсон (James Hodson) – главный исполнительный директор компании "Эй-ай фор гуд фаундэйшн", соорганизатор группы "Экономисты за Украину";
- Бенджамин Шмидт (Benjamin Schmidt) – специалист по разработке проектов в Гарвардском университете.
Напомним, ранее президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, знаменитому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию.