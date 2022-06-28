В "черный" список вошли 25 граждан США.

Россия расширила список граждан США, которым запрещен въезд на территорию страны. В "черный" список добавили супругу президента США Джилл Байден и дочь Эшли. Всего туда внесли имена 25 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников т.н. группы "Макфол-Ермак", - заявили в России.

В частности, в список попали сенаторы Конгресса США, несколько экс-сотрудников Белого дома, работники и профессора Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Колумбийского университетов и университета Тафтса, а также работники Центра российских и евразийских исследований.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Джилл Байден – супруга президента США Джо Байдена;

Эшли Байден – дочь Джо Байдена;

Чарльз Грассли – член Сената Конгресса США от Республиканской партии (шт. Айова);

Ларри Даймонд – профессор Стэнфордского университета;

Кирстен Джиллибранд – член Сената от Демократической партии (шт. Нью-Йорк);

Джеффри Зонненфельд – основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете;

Бронте Каас – менеджер программы Института международных исследований Фримана Спогли, Стэнфордский университет;

Крейг Кеннеди – юрист Центра российских и евразийских исследований, Гарвардский университет;

Энн Кланан – доцент Центра международной безопасности и сотрудничества, Стэнфордский университет;

Сьюзан Коллинз – член Сената от Республиканской партии (шт. Мэн);

Дэвид Крамер – бывший заместитель Государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда;

Лестер Краун – профессор Йельского университета;

Митч Макконнелл – член Сената от Республиканской партии (шт. Кентукки);

Кристофер Миллер – доцент школы Флэтчера, университет Тафтса;

Динша Мистри – аспирант Института Гувера и Стэнфордской школы права;

Ричард Морнингстар – бывший Посол США в Азербайджане и Специальный представитель по евразийской энергетике;

Джейкоб Нелл – бывший главный экономист по России и руководитель отдела европейской экономики компании "Морган Стэнли";

Ричард Нефью – старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики, Колумбийский университет;

Бенджамин Сасс – член Сената от Республиканской партии (шт. Небраска);

Кэтрин Стоунер – профессор Стэнфордского университета;

Эдвард Фишман – бывший руководитель Управления политики и внедрения экономических санкций Государственного департамента;

Фрэнсис Фукуяма (Yoshiro Francis Fukuyama) – профессор Стэнфордского университета;

Мартин Хайнрих (Martin Trevor Heinrich) – член Сената от Демократической партии (шт. Нью-Мексико);

Джеймс Ходсон (James Hodson) – главный исполнительный директор компании "Эй-ай фор гуд фаундэйшн", соорганизатор группы "Экономисты за Украину";

Бенджамин Шмидт (Benjamin Schmidt) – специалист по разработке проектов в Гарвардском университете.

Напомним, ранее президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, знаменитому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: