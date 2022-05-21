Президенту США Джо Байдену и его сыну Хантеру, знаменитому актеру Моргану Фримену и создателю Facebook Марку Цукербергу пожизненно запретили въезд в Россию.
Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Там отмечается, что Фримен попал под запрет на въезд в РФ после своего видеообращения, датированного 2017 годом. В нем актер от имени общественной организации "Комитет в поддержку расследования России" обвинил РФ в заговоре против США и демократий по всему миру.
Кроме Фримена в черном списке на пожизненный запрет оказались президент США Джо Байден и его сын Хантер, создатель Facebook Марк Цукерберг и еще 963 человека – в основном политики и журналисты.
В заявлении МИД РФ говорится, что это "ответные меры на антироссийские санкции, которые постоянно вводятся США".
Кто такой Морган Фримен
Морган Фримен - американский актер кино и озвучивания, режиссер. Лауреат премии "Оскар", премии "Серебряный медведь" и двух "Золотых глобусов".
В числе известных актерских работ Фримена такие фильмы, как "Шофер мисс Дэйзи", "Побег из Шоушенка", "Семь", "Счастливое число Слевина", "Малышка на миллион" и "Пока не сыграл в ящик".
Как сообщал УНИАН, ранее РФ ввела запрет на въезд для ряда украинских певцов и других деятелей.