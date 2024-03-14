Происшествие произошло в среду, когда самолет летел из Польши неподалеку от Калининградской области.

Россия заглушила спутниковый сигнал на самолете, которым министр обороны Великобритании Грант Шаппс возвращался домой из Польши. Об этом агентству Reuters сообщил источник в британском правительстве и журналисты, которые летели вместе с министром.

Утверждается, что сигнал GPS испытывал помехи около 30 минут, пока самолет летел вблизи границы с Калининградской областью РФ. Мобильные телефоны пассажиров самолета не могли подключиться к Интернету, а пилоты были вынуждены задействовать альтернативные методы определения своего местонахождения.

Представитель премьер-министра Риши Сунака подтвердил агентству факт инцидента и добавил, что такие перебои с GPS часто наблюдаются вблизи границы с Калининградом. При этом он отметил, что безопасности самолета инцидент не угрожал.

Видео дня

Однако британский эксперт по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк в комментарии Sky News отметил, что Россия ведет себя "легкомысленно и безрассудно" с авиабезопасностью.

"Это не зона боевых действий - это гражданское воздушное пространство. Создавая препятствия самолету, они также глушили сигналы любых других самолетов, которые могли находиться поблизости, поэтому это является полным нарушением правил гражданской авиации", - говорит аналитик.

Россия глушит сигналы GPS в Европе

Как писал УНИАН, еще в январе на территории Польши и стран Балтии начались масштабные сбои в работе систем GPS. По мнению экспертов американского Института изучения войны, это стало следствием работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже командующий Сил обороны Эстонии Мартин Херем сообщил, что случаи глушения спутниковых сигналов значительно участились. При этом он выразил убеждение, что за этим стоит именно Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: