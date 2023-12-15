РФ должна выполнить решение до 29 февраля следующего года.

Дунайская комиссия лишила Россию членства, учитывая обстрелы Нижнего Дуная. Такое решение приняли на юбилейной 100-й сессии под председательством Украины. Об этом в сети X (Twitter) сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Международная изоляция России продолжает расти... Дунайская комиссия решила, что членство России является несовместимым ввиду ее ракетных и беспилотных ударов по Нижнему Дунаю", – отметил глава МИД.

По его словам, Россия должна выполнить решение до 29 февраля 2024 года, иначе члены Комиссии больше не будут признавать перед ней своих обязательств в соответствии с основополагающей Белградской конвенцией.

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Указанное решение – ответ на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае. Оно основывается на предыдущем решении комиссии от 17 марта 2022 года об отклонении российских полномочий, запрете россиянам участвовать во всех заседаниях и исключении из секретариата.

Обстрел портов на Дунае

Осенью Россия начала активно обстреливать дунайские порты, которые Украина использует для экспорта агропродукции. Российские захватчики время от времени меняют тактику, которую используют, в частности, когда наносят удары дронами по Подунавью.

Во время атак РФ по портовой инфраструктуры Одесской области были зафиксированы случаи падения ударных дронов на территории Румынии.

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