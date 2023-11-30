Ряд делегатов покинули зал заседаний во время выступления главы российского МИД.

Во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ некоторые делегаты покинули зал, сообщает "Радио Свобода"

Отмечается, что приглашение Лаврова на саммит встретило негативную реакцию со стороны некоторых стран. Среди стран, бойкотировавших мероприятие, были Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина.

Также отмечается, что топ-дипломаты США и ЕС не присутствовали на заседании, они посетили только ужин накануне, на который, в свою очередь, не попал Лавров. На самом сессионном заседании их представляли заместители.

Лавров на заседании ОБСЕ

Ранее сообщалось, что Лавров был вынужден изменить маршрут полета на министерскую встречу ОБСЕ. Самолет летел через Грецию, а не Болгарию, поскольку София запретила пролет борта, на котором была скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Также сообщалось. что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проигнорировал министерское заседание ОБСЕ именно из-за ожидаемого присутствия на нем Лаврова. Аналогичное решение приняли и главы внешнеполитических ведомств Эстонии, Латвии и Литвы.

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