В Германии подчеркнули, что НАТО - на стороне Киева и поблагодарили нашу страну за благоразумную реакцию на ситуацию.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в провокациях из-за стягивания войск к границе с Украиной.

Такое мнение она высказала в эфире ARD в среду, сообщает Европейская правда.

"У меня такое впечатление, что российская сторона делает все, чтобы спровоцировать реакцию. И мы вместе с Украиной не хотим ввязываться в эту игру", - скала Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, западные союзники Киева обеспокоены недавней передислокацией российских войск к украинской границе. В Москве говорят о "боевой подготовке", но в Германии поставили под сомнение это объяснение.

"Если это, как заявляет российская сторона, маневры - то есть международно предложенные процедуры для создания прозрачности и доверия. Этого не произошло", - сказала Крамп-Карренбауер.

Министр заверила, что "мы сделаем все возможное, чтобы здесь ничего не обострилось".

Также она подчеркнула, что НАТО - на стороне Киева и поблагодарила нашу страну за благоразумную реакцию на ситуацию.

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"Мы преданы Украине, это абсолютно ясно", - сказала Крамп-Карренбауэр.

Она также отметила, что президент России Владимир Путин "просто ждет шага со стороны НАТО, чтобы иметь повод для продолжения действий".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Александр Топчий