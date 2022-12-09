Президент России Владимир Путин продолжает угрожать использованием ядерного оружия.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва "расширяет и модернизирует" свое ядерное оружие.

Его комментарии прозвучали, когда президент России Владимир Путин продолжает угрожать всему миру использованием ядерного оружия, пишет Sky News.

"Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал. И пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием", - сказал Остин.

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Угрозы РФ ядерным оружием

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия уже не раз угрожала применением ядерного оружия. Недавно стал оизвестно, что еще весной 2022 года российские официальные лица обсуждали возможное использование ядерного оружия против Украины.

Недавно, 7 декабря Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не будет первой использовать ядерное оружие.

Однако уже 9 декабря Путин допустил, что Россия может рассмотреть вопрос об официальном включении в свою военную доктрину нанесения первого превентивного ядерного удара с целью разоружения противника.

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