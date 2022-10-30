Речь о заморских территориях Великобритании, которые ранее не были включены в перечень.

Россия продолжает пополнять свой список "недружественных стран". Она включила в перечень еще 11 государств после атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Такая информация поступила от росСМИ, которые сослались на официальный реестр.

В список попали заморские территории Великобритании, которые ранее в него не входили. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. Теперь в перечне находятся все 14 подконтрольных Британии земель.

Видео дня

Почему Россия пополнила список "недружественных стран" британскими территориями

В Севастополе 29 октября была проведена атака на корабли Черноморского флота. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Удары совершили с использованием надводных беспилотников. По словам экспертов из GeoConfirmed, применялось от 6 до 8 боевых дронов, которые поразили не менее трех кораблей.

Россия заявила, что к подготовке атаки причастны специалисты военно-морских сил Великобритании. Они якобы также виновны в подрыве двух газопроводов — "Северный поток" и "Северный поток-2".

Британия ответила на это: "Чтобы отвлечь внимание от своего катастрофического управления незаконным вторжением в Украину, министерство обороны России прибегает к ложным заявлениям эпического масштаба".

Вас также могут заинтересовать новости: