Россия показала способность и готовность использовать вооруженные силы в Европе для достижения своих целей, что повысило напряженность в регионе Балтийского моря.
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Об этом говорится в первом открытом отчете военной разведки Финляндии. Документ опубликован на сайте ведомства. Разведчики отмечают возвращение «политики силы», которая повысила напряженность в Европе.
Подчеркивается, что стратегическая значимость региона Балтийского моря продолжает расти. Россия развернула продвинутые системы вооружений в соседних с Финляндией областях, а также усилила готовность войск и способность проецировать их возможности.
Отмечается, что Россия активно наращивает свои военные возможности и готовность своих вооруженных сил. В том числе – через регулярные и разносторонние учения.
Москва также стремится обозначить свое военное присутствие в Арктическом регионе. В частности – создала там новый военный округ и наращивает инфраструктуру.
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