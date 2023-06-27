Россия проводит в небе над Балтикой летно-тактические учения истребительной авиации.

Россия проводит учения истребительной авиации в небе над Балтийским морем, сообщает российское Минобороны.

"В небе над Балтикой проводится летно-тактическое учение истребительной авиации. Экипажи Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что основная цель этих учений состоит в проверке готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач. А также отработка новых тактических с использованием боевых возможностей авиации.

Также отмечается, что, помимо этого, Су-27 "несут боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области".

Ситуация в Балтийском море - что известно

Ранее сообщалось, что Финляндия может пересмотреть соглашение о демилитаризации Аландских островов в Балтийском море в связи со вступлением в НАТО и продолжающейся войной в Украине.

В мае Россия заявила, что ее самолеты перехватили два самолета ВВС США в Балтийском море.

В то же время в апреле сообщалось, что европейские воздушніе силы перехватили три российских самолета над Финским заливом и Балтийским морем вблизи авиапространства НАТО.

В мае Польша приняла законопроект, который разрешает военным, в "исключительных ситуациях" при отсутствии других вариантов, топить вражеские корабли для предотвращения террористической атаки.

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