В Минобороны страны не считают угрозой такие действия Москвы.

Российская Федерация начала обустраивать военные базы возле границы с Финляндией. На территории гарнизона Алакуртти появились ангары для обслуживания и хранения техники.

Финское издание Yle опубликовало спутниковые снимки, которые показывают соответствующие изменения. На фото видно построенные ангары для обслуживания и хранения техники на территории гарнизона Алакуртти и военного склада в Петрозаводске. Отмечается, что эти объекты – первое свидетельство того, что Москва снова начала инвестировать в военные базы возле финской границы.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен считает, что такие изменения не представляют угрозы для страны. При этом майор финской армии в отставке Марко Эклунда отметил, что главой задачей военного склада в Петрозаводске, скорее всего, является поставка техники для войны против Украины.

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"Я предполагаю, что ангар, который там возведен, является ремонтным. То есть это крытое помещение на время осенне-зимних холодов, чтобы можно было обслуживать технику", – сообщил военный.

Финляндия в НАТО - главные новости

После вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года власти Финляндии заявили о желании вступить в НАТО. 18 мая 2022 года Хельсинки официально подали заявку на членство в Североатлантическом альянсе. 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 членом НАТО.

В Кремле отреагировали негативно на расширение Альянса. Российские власти пригрозили ответными мерами, потому что считают решение Финляндии обострением ситуации.

Позже представитель МИД Финляндии Микаэль Антелла заявил, что Финляндия ведет двусторонние переговоры с США на счет размещения на своей территории американской военной базы.

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