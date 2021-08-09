Учения собираются проводить на различных ландшафтах, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

С 9 августа Россия начинает масштабные военные учения, в том числе и на территории оккупированного Крыма.

"Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму и на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии", - сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По заявлению ведомства, двусторонние батальонные тактические и специальные учения будут проходить с 9 августа по 15 сентября.

В них примут участие специалистами различных родов войск, включая подразделения радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения.

Читайте такжеРоссийская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании (фото)Будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Отмечается, что для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов.

Учения собираются проводить на различных ландшафтах, в населенных пунктах, как днем, так и ночью. Кроме того, как заявляется, действовать военные будут не по шаблону, а на основе "самостоятельных решений командиров подразделений, их личном выборе способов и методов уничтожения условного противника".

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Автор: Катерина Комолова