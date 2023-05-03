Кремль решил повторить миграционный кризис на границах Беларуси, как в 2021 году.

Россия начала массово выдавать визы жителям Ближнего Востока, чтобы облегчить им путь нелегального проникновения в страны ЕС. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В распоряжении журналистов оказался отчёт немецкой полиции о росте числа нелегальных мигрантов в ЕС. Только за март на внешних границах ЕС удалось остановить 22,5 тысячи нелегалов, что на 60% больше показателей за март прошлого года.

Издание отмечает, что обычно нелегалы с Ближнего Востока пытаются попасть в ЕС через Турцию и Грецию, но в итоге большинство оседают в Турции. Сейчас их там около 4 миллионов.

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"В последнее время многие из них оформляют российскую визу, едут с ней через Россию в Беларусь, нелегально переходят там границу ЕС и через Польшу и Чехию прибывают в Германию", – пишет издание.

При этом в полицейском отчете, на который ссылаются журналисты, указано, что новый маршрут активно рекламируется в соцсетях. Более того, из Турции в Россию и Беларусь летают специальные самолеты, которые привозят мигрантов.

Миграционный кризис на границах ЕС и Беларуси 2021 года

После принудительной посадки в Беларуси рейса компании Ryanair ради ареста летевшего этим самолетом беглого беларуского оппозиционера Романа Протасевича, отношения Минска с Западом резко ухудшились. Почти сразу через границу Беларуси с соседними Польшей и Литвой ринулись толпы нелегальных мигрантов из стран Африки и Азии. Особенно много их было осенью.

Польские и литовские власти прямо обвиняли режим Лукашенко в искусственно созданном кризисе и целенаправленном завозе мигрантов из Азии для атак на границы ЕС. Тогдашний глава МВД Украины Денис Монастырский заявлял, что этой гибридной атакой на самом деле управляют спецслужбы РФ.

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