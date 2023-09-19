Россия должна выплатить Украине репарации за вторжение под ложным предлогом, заявил представитель Украины в Международном суде ООН.

Во вторник Украина заявила в Международном суде ООН в Гааге, что Россия оправдала ведение войны против Украины, ссылаясь на ужасную ложь о том, что вторжение Москвы было якобы направлено на прекращение предполагаемого геноцида. Об этом пишет Reuters.

"Международное сообщество приняло Конвенцию о Геноциде, чтобы защитить. Россия ссылается на Конвенцию о Геноциде, чтобы уничтожить", - заявил судьям представитель Украины Антон Кориневич.

Он призвал Международный суд ООН принять решение о том, что он обладает юрисдикцией для полного рассмотрения дела, и в конечном итоге вынести решение о том, что Россия должна выплатить репарации за вторжение под ложным предлогом.

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"Может ли государство использовать ложные обвинения в геноциде в качестве предлога для разрушения городов, бомбардировок гражданского населения и депортации детей из их домов? Когда Конвенция о геноциде так цинично попирается, бессилен ли этот суд? Ответ на эти вопросы должен быть "нет"", - сказал Кориневич.

После слушаний во вторник Кориневич заявил журналистам, что возмещение ущерба является ключевым вопросом для Украины в этом деле. Однако любые дискуссии по поводу сумм и реализации "мы будем рассматривать дальше", сказал он.

Дело о геноциде в Украине - слушание в Международном суде ООН

Как сообщал УНИАН, ранее в понедельник, 18 сентября, Международный суд ООН, расположенный в Гааге, возобновил слушания по делу о геноциде в Украине. Украина судится против РФ из-за ложной трактовки Конвенции о предотвращении геноцида 1948 года, участниками которой являются обе страны.

Представитель России в своем выступлении в понедельник призвал Международный Суд ООН отклонить это дело, заявив, что юридические аргументы Киева "безнадежно ошибочны". Он также отказался признавать заявления президента РФ Владимира Путина от февраля 2022 года, секретаря Совбеза Дмитрия Медведева, главы МИД Сергея Лаврова, послов России при ООН и ЕС о полномасштабном вторжении в Украину для борьбы с якобы "геноцидом" на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина передала это дело в Международный суд через несколько дней после российского вторжения 24 февраля прошлого года. Киев утверждает, что Россия злоупотребляет международным правом, заявляя, что вторжение было оправдано, чтобы остановить предполагаемый геноцид на востоке Украины.

Украина заявляет, что риска геноцида не было с ее стороны на востоке страны, где с 2014 года идет война с российскими оккупационными силами.

Конвенция о предотвращении геноцида определяет геноцид как преступления, совершаемые "с намерением полностью или частично уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую".

Украина уже преодолела одно препятствие, поскольку суд принял предварительное решение по делу в марте 2022 года в ее пользу. На основании этого суд обязал Россию незамедлительно прекратить военные действия в Украине.

Россия игнорирует решение Международного суда о прекращении военных действий, и у суда нет возможности обеспечить исполнение своих решений. Эксперты говорят, что полное решение в пользу Украины может открыть путь к выплате компенсаций.

Слушания, которые продлятся до 27 сентября, не будут углубляться в суть дела, а вместо этого будут сосредоточены на юридических аргументах по поводу юрисдикции. Ожидается, что суд вынесет решение, можно ли продолжить рассмотрение дела в течение нескольких месяцев.

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