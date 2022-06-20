Высокий представитель ЕС отметил, что не надо забывать, что война продолжается, и поэтому продовольственный кризис и геополитические последствия не должны мешать и в дальнейшем поддерживать Украину.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что надо поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, потому что президент Российской Федерации Владимир Путин хочет ее разрушить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС отметил, что не надо забывать, что война продолжается, и поэтому продовольственный кризис и геополитические последствия не должны мешать и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Это неприятная реальность. Война продолжается и непременно будет продолжать уносить много жизней ежедневно из-за систематических бомбардировок российской армией любых объектов - гражданских и военных - в Украине. Похоже, Путин хочет разрушить Украину физически. Хочет разрушить ее инфраструктуру, ее города для того, чтобы уничтожить здоровую идею украинской нации", - подчеркнул Боррель.

"Именно поэтому мы продолжим поддерживать Украину. Мы рассмотрели с министрами ситуацию относительно нашей военной поддержки - финансирование через Европейский фонд мира, и усилия, которые делают все страны-члены для продолжения поддержки Украины столько, сколько это будет необходимо", - заявил Боррель

Он сказал, что одновременно с оказанием поддержки Украине в ЕС поддерживают прекращение огня, чтобы позволить экспорт украинского продовольствия.

"Если вы задерживаете продовольствие, которое людям необходимо для питания, тогда вы используете голод как часть войны", - заявил Боррель.

Он сказал, что мир сталкивается с очень драматической ситуацией из-за последствий войны и русского отношения.

Как сообщал УНИАН, сегодня Боррель подчеркнул, что блокада Россией экспорта украинского зерна-это военное преступление.

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