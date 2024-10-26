По его словам, на саммите БРИКС он призывал к обеспечению справедливого мира в Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш попытался оправдаться за свой визит на саммит БРИКС в Россию, заявив, что во время встречи с российским диктатором призвал к обеспечению справедливого мира в Украине и подчеркивал необходимость поддержания ценностей Устава ООН. Об этом Гутерриш сообщил на своей странице в X (Twitter).

"На сессии БРИКС я призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи. Я подчеркнул, что везде мы должны соблюдать ценности Устава ООН, верховенство права и принципы суверенитета, политической независимости и территориальной целостности государств", - написал он.

Гутерриш также рассказал, что на встрече с Путиным подчеркнул, что "российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права".

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Он также заявил, что "решительно" поддерживает заключение соглашения о безопасном судоходстве в Черном море для глобальной продовольственной безопасности.

Саммит БРИКС в России и визит Гутериша

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало генсека ООН Антониу Гутерриша за визит на саммит БРИКС по приглашению российского диктатора Владимира Путина. Украинских дипломатов особенно возмутил тот факт, что летом Гутерриш отказался приехать на украинский Саммит мира в Швейцарии.

Американские и европейские дипломаты также негативно оценили визит Гутерриша в РФ. в частности, бывший посол США в НАТО и спецуполномоченный по делам Украины Курт Волкер раскритиковал генсекретаря ООН за то, что тот пропустил саммит мира по Украине, но приехал на саммит БРИКС. Волкер подчеркнул, что насколько очевидное отсутствие баланса подрывает авторитет Гутерриша в решении вопросов по миру в Украине.

А депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что ООН под руководством Гутерриша "является позорной и неэффективной тенью своей прежней сути".

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