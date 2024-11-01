Небензя в очередной раз повторил мантру Кремля о том, что все цели так называемой "СВО" будут выполнены.

Представитель России в ООН Василий Небензя, известный распространением фейков об Украине, заявил, что РФ не допустит повторения сценария с Минскими договоренностями.

"Никакой заморозки фронта для того, чтобы "режим Зеленского" мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО", – выдал он во время заседания Совета безопасности ООН.

Небензя в очередной раз повторил мантру Кремля о том, что все цели так называемой "СВО", как в РФ называют полномасштабную войну против Украины, будут выполнены. По его словам, в эти цели все так же входит "денацификация и демилитаризация". Правда, последнее слово он выговорить смог с третьей попытки.

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Примечательно, что с точки зрения Небензи, долгосрочные интересы украинского народа состоят в мире и "добрососедстве с Россией", которая ежедневно обстреливает украинские города и убивает мирных граждан.

Другие заявления России в ООН

30 октября состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное переброске войск КНДР в Россию для участия в войне против Украины.

Представитель страны-агрессора Василий Небензя отличился циничным заявлением о том, что прибытие в Россию северокорейских солдат – это якобы дезинформация. По его словам, так пытаются "оправдать решение НАТО направить свои войска" в Украину.

При этом он подчеркнул, что КНДР является близким партнером России, и Москва "открыта" к сотрудничеству с Пхеньяном.

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