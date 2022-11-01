В Госдепе США отметили, что такие действия РФ чреваты целым рядом последствий.

В мире цены на продовольствие выросли из-за неопределенности вокруг зернового соглашения Украины, РФ, Турции и ООН.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Голос Америки.

По его словам, отказ России от участия в Черноморской зерновой инициативе, разработанной и введенной в действие при посредничестве ООН, оказывает "немедленное, вредное воздействие" на глобальную продовольственную безопасность, а цены на продовольствие выросли из-за неопределенности вокруг сделки.

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"Любой срыв инициативы чреват резким ростом цен на продовольствие, снижением доверия страховщиков и коммерческих грузоотправителей, которые вернулись на черноморские маршруты, и дальнейшими трудностями для стран с низким уровнем дохода, которые и так страдают от тяжелых гуманитарных кризисов и глобального отсутствия продовольственной безопасности", – прокомментировал Прайс.

"Это не двусторонний вопрос между Россией и Украиной, – сказал Прайс, добавив, что 66% пшеницы, экспортированной в рамках инициативы, было отправлено в развивающиеся страны, а 19% – в наименее развитые страны".

Сухопутные маршруты также используются для экспорта украинского зерна, но "нет замены" объемам, которые могут быть отправлены через Черное море, сказал он.

"Это не в чьих-либо интересах – не в интересах России, не в интересах международного сообщества – допустить такое своего рода коллективное наказание, и оставить (сделку) приостановленной", – сказал Прайс.

Выход РФ из зерновой сделки

Москва объявила в субботу, что приостанавливает участие в соглашении о вывозе зерна, в рамках которого ООН сопровождает грузовые суда через Черное море, но в понедельник суда с зерном продолжали выходить из украинских портов.

Россия обвинила Украину в использовании воздушных и морских беспилотников для нападения на суда в Севастопольской бухте рано утром в субботу и высказала предположение, что один из беспилотников мог быть запущен с гражданского судна, зафрахтованного для экспорта продовольствия из украинских портов.

Отвечая на обвинения России о возможном использовании грузовых судов не по назначению, координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Мартин Гриффитс заявил в Совете Безопасности ООН: "Ни одно из судов не находилось в коридоре в ночь на 29 октября, когда произошли нападения, и ни одно судно не сообщало об инциденте в выходные".

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