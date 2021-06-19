Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией под предлогом профилактики завоза новой коронавирусной инфекции.

Российская Федерация с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, которое было прекращено 15 апреля.

Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на итоги заседания оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом.

Такое решение в Москве объяснили улучшением ситуации с COVID-19 в Турции и на фоне переполненности черноморских курортов России.

Кроме того, Россия приняла решение с 28 июня возобновить авиасообщение со США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией. Также будет увеличено количество авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране: тогда там регистрировались 55-60 тысяч случаев заболевания ежедневно. Сейчас в Турции каждый день заболевает 5-6 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в России

Пандемия набирает обороты в России на фоне спада последней волны в Европе. В России 18 июня выявили 17 262 новых случая COVID-19, 453 пациента скончались. В Москве 17 июня зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса в сутки — 9 056.

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Автор: Олег Давыгора