В Британии считают, что война в Украине "все больше переходит в нетрадиционное боевое пространство".

Британский депутат-консерватор и председатель Специального комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна ожидать дальнейших действий со стороны России после того, как она начала операцию "под чужим флагом".

Эллвуд считает, что российское обвинение Великобритании в подрыве газопровода "Северный поток" в Балтийском море - "преднамеренная провокация", направленная на эскалацию напряженности за пределы Украины

"Выставив этот "фальшивый флаг", мы должны ожидать, что Россия теперь "отомстит", - считает Эллвуд.

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Он считает, что война в Украине "все больше переходит в нетрадиционное боевое пространство".

Обвинение РФ Британии в подрыве "Северных потоков": что известно

Ранее Великобритания отвергла обвинения, заявив, что Россия выдумала историю с подрывом с целью "отвлечь внимание от их катастрофических действий по незаконному вторжению в Украину".

Российское Минобороны утверждает, что специалисты военно-морских сил Великобритании причастны к атаке на корабли Черноморского флота РФ, которые находились в подконтрольном РФ Севастополе, и якобы "участвовали" в подрыве двух газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2".

Подготовку к атаке на корабли ЧФ проводили якобы специалисты британских ВМС, которые находились в городе Очаков Николаевской области, утверждал представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, британские специалисты также "причастны" якобы к планированию, обеспечению и реализации подрывов газопроводов в Балтийском море.

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