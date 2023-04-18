По его словам, в этой стране много пророссийского населения, которое влияет на политику страны через партии.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему Израиль не помогает Украине предоставлением оружия. Об этом он сообщил в эфире информационного марафона.

"Политики принимают решения, исходя из ситуации внутри. Пророссийского населения в Израиле достаточно. И соответственно, их партии обтанцовывают эти вещи. Поэтому они находят любые причины объяснить, что открытая помощь Украине будет означать разрушение баланса внутри страны и подвергать риску", - сказал Резников.

Министр подчеркнул, что Израиль пока остается страной, где надо проводить агитацию и дискуссию.

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Помощь от Израиля - детали

Украина ждет решения Израиля об оказании помощи в защите неба. В частности, Украина передала правительству Израиля список оборонных потребностей.

24 октября 2022 года президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться: он с демократическим миром или закрывает глаза на российский террор. Глава государства констатировал, что, к сожалению, Украина не имеет своего "Железного купола", чтобы обезопасить небо, поэтому Россия и надеется террором в воздухе компенсировать проигрыши на земле.

В то же время 12 февраля посол Израиля в Украине Михаил Бродский высказал мнение, что система противовоздушной обороны "Железный купол" не подходит для Украины.

В настоящее время украинский и израильский стороны ведут диалог об адаптации в Украине системы раннего оповещения о воздушной тревоге.