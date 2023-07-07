Берлин был информирован о попытке государственного переворота в России лучше, чем было известно ранее, и следил за разговором между Пригожиным и Лукашенко.

Разведка Германии прослушивала разговоры между главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и беларуским диктатором Александром Лукашенко.

Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на данные журналистов радиостанций WDR и NDR. 24 июня, когда "вагнеровцы" шли брать Москву, немецкая служба внешней разведки отслеживала общение между Пригожиным и Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко договорился о соответствующих гарантиях безопасности для Пригожина, если он остановит попытку переворота. В результате Пригожин прекратил мятеж и должен был отправиться в Беларусь в обмен на отсуствие наказания.

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Представитель немецкой разведки отказался комментировать этот вопрос. "Служба разведки обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо разведывательных данных или деятельности", - заявил он.

Тем временем на Федеральную разведывательную службу Германии в последнее время оказывалось давление после того, как СМИ сообщили, что служба проинформировала федеральное правительство о попытке госпереворота в России слишком поздно, лишь тогда, когда она уже была в самом разгаре.

При этом, отмечают журналисты, разведка могла знать о готовящемся мятеже ЧВК "Вагнер" против Кремля заранее, примерно за неделю до того, как он произошел. Разведка Германии попыталась проверить эту информацию через своих партнеров, однако поначалу это было безуспешно. Поэтому канцелярию Шольца об этом не была проинформирована.

Еще в прошлом году разведка была достаточно хорошо информирована о внутренней работе ЧВК "Вагнера". Служба внешней разведки, по-видимому, взломала внутренние коммуникации банды наемников и старательно их читала. Но затем говорят, что сотрудник СВР Карстен Л. выдал операцию по прослушиванию телефонных разговоров российским спецслужбам. По так называемому "делу о кроте" ему вскоре предъявят обвинения в государственной измене.

Переворот в России - что известно о мятеже Пригожина

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций своих боевиков и направил колонны "вагнеровцев" в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России. Пригожин требовал выдать ему главу Минобороны РФ Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

На пути в Москву боевики легко захватили военные объекты Ростова и приняли участие в боях с ВКС РФ в Воронежской области, сбив несколько военных вертолетов и самолет Ил-22.

Перепуганный российский диктатор Владимир Путин записал срочное обращение и пообещал, что мятеж будет подавлен. Однако Пригожин заявил в ответ, что он не собирается приходить с повинной. Тем временем стало известно, что Путин сбежал из Москвы, вероятно - в свою резиденцию на Валдае.

К урегулированию ситуации подключился беларуский диктатор Александр Лукашенко и к вечеру 24 июня стало известно, что Пригожин остановил движение своей частной армии, которая едва не дошла до Москвы, не встречая особого сопротивления. Сообщалось, что согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен выехать в Беларусь, а его наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на белорусскую территорию.

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