Мятеж Пригожина смог сформулировать и распространить в российской армии и политической элите идеи, в том числе о том, что война с Украиной была ошибкой.

Президент России Владимир Путин сбежал из Москвы во время мятежа, который возглавил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Как сообщает Newsweek, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что у него есть информация о передвижениях Путина во время мятежа Вагнера 24 июня.

По словам его источников, Путин вылетел из Москвы на самолете во время неудавшегося переворота и, скорее всего, отправился в свою резиденцию на Валдае между Тверской и Новгородской областями России.

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Издание отмечает, что очевидное отсутствие Путина во время разыгравшегося мятежа породило слухи о его местонахождении, а информация от контакта Ходорковского является последним свидетельством из нескольких источников, включая данные слежения за самолетами, о том, что российского президента не было в Москве.

"В тот момент мы следили за Путиным. И, похоже, он действительно уехал из Москвы и, скорее всего, уехал в свою резиденцию на Валдай", - сказал Ходорковский.

Самолет, "который используется только Путиным", вылетел из Москвы 24 июня и направился на северо-запад России, сказал Ходорковский со ссылкой на свой источник, добавив, что самолет исчез с системы отслеживания полетов "где-то в районе Валдая".

По данным сервиса Flightradar24, президентский самолет Ил-96 вылетел из Москвы во разгар бунта Пригожина. Сообщается, что транспондер самолета был отключен, когда он начал снижаться в Тверской области. Это может указывать на то, что борт направлялся на авиабазу Борисовское Хотилово - ближайший аэродром к резиденции Путина на Валдае, отмечает Newsweek.

Издание добавляет, что Ил-96 с регистрационным номером RA-96022 использовался для перевозки Путина на различные встречи и саммиты. Этот самолет вылетел из Москвы 24 июня в 14:16 по местному времени. В 14:32 он начал снижаться, прежде чем был отключен транспондер в 14:39 к западу от Твери.

Другие самолеты специального летного отряда "Россия", которые использовались для перевозки высокопоставленных российских чиновников или военнослужащих, также поднялись в воздух из Москвы, при этом один из них приземлился в Санкт-Петербурге.

"Руководители, всевозможные руководители разных ведомств, действительно, многие из них уехали и из Москвы. Именно поэтому я тогда думал, что у оппозиции есть шанс. Но… мятеж Пригожина очень быстро закончился ничем", - сказал Ходорковский.

В колонке для The New York Times от 30 июня российский журналист Михаил Зыгарь также сообщил, что Путина не было в Москве в день восстания "вагнеровцев". Однако Зыгарь сообщил, что российский президент провел день на яхте своего соратника и бизнесмена Юрия Ковальчука в Санкт-Петербурге, наблюдая за фестивальным шоу "Алые паруса". Тем не менее, этому не было никаких визуальных доказательств, а яхта не оставила никакого цифрового следа на морских сервисах слежения. Хотя в прошлом транспондеры на российских яхтах отключались.

Другие источники поддержали версию событий Ходорковского, продолжает Newsweek. Леонид Невзлин, российско-израильский бизнесмен и критик Путина, который через несколько недель после начала войны объявил, что отказывается от российского гражданства, 24 июня написал, что "Путин прячется в бункере своей резиденции на Валдае".

"Туда также прилетели его ближайшие друзья и соратники. Диктатор в панике. Дополнительные силы выдвинулись в сторону Валдая для его защиты. Об этом только что сообщили мои источники", - написал он.

Журналист Борис Грозовский написал в сообщении для аналитического центра Wilson Center от 30 июня: "В течение дня, когда разворачивался мятеж, Путин бежал из Москвы и, как сообщается, провел следующие сутки в своем поместье на Валдае".

По словам Ходорковского, благодаря бунту Пригожину удалось сформулировать идеи, "которые сейчас очень широко распространены в [российской] армии, а также в политической элите", в том числе о том, что война с Украиной была ошибкой.

"Сегодня это консолидированная идея как в армии, так и в политической элите", - добавил бывший российский олигарх.

Бунт Пригожина в Росии - что известно

Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня двинулся со своими наемниками на Москву в рамках "Марша справедливости", требуя отставки министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова за их ведение войны в Украине. Пригожин также обвинил военной руководство в нанесении удара по одному из лагерей своей ЧВК.

Менее чем через 24 часа Пригожин отозвал своих бойцов, после того, как с Кремлем была заключена сделка при посредничестве беларуского лидера Александра Лукашенко, чтобы избежать "кровопролития". По этому соглашению Пригожин и его бойцы переедут в Беларусь, хотя подробности сделки остаются неясными.

В день, когда пригожинские боевики успешно и почти беспрепятственно двигались на Москву, уничтожив попутно несколько армейских вертолетов и самолет с экипажами, перепуганный российский диктатор Путин сперва записал видеообращение, в котором обвинил Пригожина в измене. Затем появилась информация, что Путин сбежал из Москвы. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что лидер Кремля спрятался на своей резиденции в Валдае. Хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергал это заявляя, что Путин "работал в Кремле" в день неудавшегося переворота.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, который более 10 лет провел в тюрьме из-за личного конфликта с Владимиром Путиным, поддержал действия главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже, комментируя итоги мятежа, Ходорковский заявил, что путинскому режиму был нанесен ущерб фантастического масштаба, а Вероятность пребывания Путина у власти до 2036 года обнулилась.

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