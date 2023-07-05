Скорость падения ускорилась после неудачного переворота Пригожина с 23 на 24 июня 2023 года.

В России в последние месяцы активно начал дешеветь рубль, а после неудачного переворота главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ситуация еще больше осложнилась. Теперь 1 доллар в России стоит более 90 рублей, а евро торгуется у отметки в 100 рублей.

Об этом свидетельствует статистика на официальном сайте "Google Финансы".

Отмечается, что еще 22 июня рубль демонстрировал тенденцию к укреплению и находился на отметке в 80 рублей за 1 доллар, однако уже на следующий день после неудачного переворота Пригожина ситуация резко изменилась. Рубль с того момента начал активно дешеветь, а именно рубль к доллару девальвировал на 13% - до почти 91 рубля по состоянию на 5 июля, а евро – на 15% - до почти 100 рублей.

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В российских банках ситуация также достаточно напряженная. В "Сбербанке" доллар продают по почти 94 рубля, а покупают – по 88 рублей. Евро продают по 100 рублей, а покупают – по 98.

В банке "Тинькофф" доллар продают по 92 рубля, а покупают – по 88. Евро продают по почти 102 рубля, а покупают – по 94 рубля.

Война в Украине - влияние на курс рубля

Как сообщал УНИАН, положение с рублем в России стало ухудшаться с середины июня текущего года, когда начались заметные изменения в обменном курсе: как евро, так и доллар начали ощутимо расти. Заявления о потенциальном перевороте в России также привели к падению акций наиболее значимых российских компаний. В течение следующих нескольких дней рубль продолжал падать, устанавливая новые минимумы, самые низкие за последний год.

Однако ситуация выглядела еще более катастрофически в конце февраля - начале марта 2022 года, когда Центральный банк России прекратил все торги на Московской бирже. Тогда обменный курс рубля упал до рекордно низкого уровня относительно доллара и евро, достигая отметок более чем 150 рублей и выше.

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