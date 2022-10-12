В частности, послы ЕС согласовали мандат для ведения переговоров с Европарламентом с целью одобрения соответствующего решения.

В Европейском Союзе готовят решение о непризнании загранпаспортов, выданных Россией на оккупированных украинских территориях.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Россия вновь продемонстрировала свое вопиющее пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах, из-за своей незаконной аннексии украинских областей. Мы никогда не признаем нарушения фундаментальных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС выступает в единстве и решимости с обеими странами и их народами", - подчеркнул первый вице-премьер-министр, министр внутренних дел Чешской Республики, которая председательствует сейчас в Совете ЕС, Вит Ракушан.

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Сообщается, что, в частности, послы ЕС согласовали мандат для ведения переговоров с Европейским парламентом в отношении принятия решения о непризнании российских проездных документов, выданных на территории Украины и Грузии.

Это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и на практику России выдавать российские загранпаспорта жителям оккупированных территорий. Также это касается единоличного решения России признать "независимость" грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

В этой связи сказано, что российские проездные документы, выданные на оккупированных Россией регионах Украины и Грузии жителям, которые там проживают, не будут определяться действительными проездными документами для получения визы или для пересечения границ стран Шенгенской зоны.

При этом, сказано, что российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются, либо находятся в процессе непризнания странами-членами ЕС. В то же время отмечается, что это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешних границ и совместной визовой политики, а также обеспечение безопасности стран-членов ЕС.

Попытка аннексии украинских территорий

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Европейская комиссия предложила не признавать российские паспорта, выданные на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей. Это предложение должен рассмотреть Европарламент и Совет ЕС для принятия окончательного решения.

При этом 23-27 сентября российские захватчики провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

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