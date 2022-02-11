По словам офицера, противостояния с Украиной нужно избежать.

Россияне должны не допустить войны с Украиной, она может разорвать РФ изнутри.

Такое мнение высказал офицер ФСБ, президент союза "Офицеры группы "Альфа" Алексей Филатов в своем блоге на сайте "Эхо Москвы".

"Когда встречаемся с друзьями - и с ветеранами, и с гражданскими - мы редко не заговариваем о войне. Есть ли предпосылки? Возможна ли? Будет ли? У меня нет ни одного знакомого, который хотел бы военных действий и считал бы, что это хорошее решение. А если уж речь о вероятности противостояния с Украиной, то тут двух мнений быть не может: силового столкновения, даже самого малого, необходимо избегать", - пишет он.

По словам Филатова, дело даже не в санкциях - их якобы можно перенести.

"Война между братьями разорвет нашу страну изнутри. Этого допустить нельзя. В этом уверен и я, и все мои коллеги, с кем мы это обсуждали", - добавил он.

Как сообщалось ранее, глава "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что организация требует от президента РФ Владимира Путина отказаться от преступной политики провоцирования войны и покинуть пост.

Угроза вторжения России

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.