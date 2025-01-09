Глава европейской дипломатии уточнила, что "со стороны стран ЕС точно есть воля" продолжать поддержку в таком формате.

Ведущий дипломат Европейского союза Кайя Каллас заявила, что ЕС готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если Соединенные Штаты больше не хотят этого делать.

"Я действительно уверена, что все остальные члены ЕС, а также, надеюсь, и Соединенные Штаты, готовы продолжать оказывать поддержку Украине", - сказала Каллас по пути на встречу союзников Украины в Рамштайне, пишет Politico.

"Европейский союз также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты не захотят", - сказала она, добавив:

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"Мы не должны спекулировать о будущей поддержке США. Не в интересах Америки, чтобы Россия была самой сильной в мире".

Глава европейской дипломатии уточнила, что "со стороны стран ЕС точно есть воля" продолжать поддержку в таком формате.

Отмечается, что комментарии Каллас контрастируют с высказываниями ее предшественника Жозепа Борреля, который в прошлом году заявил, что "Европа не может заполнить пробел", когда речь идет о поддержке Украины.

Война в Украине - позиция Трампа

Украина и ее союзники ждут инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США 20 января, чтобы узнать, будет ли Вашингтон продолжать поддерживать Киев.

В то время как комментарии Трампа в начале этой недели, в которых он сказал, что "понимает" озабоченность России по поводу НАТО, вызвали замешательство среди сторонников Украины, высказывания его будущего специального посланника по Украине были более обнадеживающими.

Кит Келлогг заявил, что Трамп "не пытается отдать что-либо Путину или русским" и "пытается спасти Украину и защитить ее суверенитет". Избранный президент пытается найти решение для почти трехлетнего конфликта в течение 100 дней после принятия присяги, добавил Келлог.

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