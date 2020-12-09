Учась в университете, Кристина Фан наладила контакты с местными политиками.

Американские спецслужбы заподозрили в шпионаже китаянку Кристину Фан, которая ранее проводила много времени с политиками Демократической партии в Калифорнии.

Об этом сообщает Axios.

Известно, что Фан переехала в Сан-Франциско в 2011 году. Учась в университете, она занималась активизмом и возглавляла студенческую ассоциацию диаспоры. За это время ей удалось наладить контакты с местными политиками и получить должность сборщика пожертвований для конгрессмена Эрика Суолуэлла.

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Кроме того, китаянке приписывают сексуальные связи с двумя мэрами.

При этом в 2015 году Фан вернулась в Китай. Вероятно, она заметила слежку спецслужб.

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Автор: УНИАН